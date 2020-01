HEARST – Avec leur plus grand groupe de nageurs de la saison, l’équipe de natation OK Tire Kapswim a facilement terminé au premier rang de la 3e compétition régionale de l’année à Hearst la fin de semaine dernière. L’équipe a amassé 100 podiums lors de la compétition réunissant les clubs de Hearst, Timmins, Cochrane et Kirkland Lake.

Méritant un top 3 à la piscine Stéphane Lecours : Ryley Casonato avec 6, Derek Courchesne (6), Nicola Girouard (6), Kaylee LaSalle (6), Jodie Laurin (6), Audrey Lepage (6), Laurence Trottier (6), Sadie McGregor (5), Lincoln Gagnon (4), Abby LaSalle (4), Tye Meilleur (3), Mathieu Proulx (3), Kate Chmilewski (3), Sophie Renaud (3), Felix Lepage (2), Carley Dambrowitz (2), Tessa Dambrowitz (2), Raphaelle Gendron (2), Madison Johnson (2), Kyana Sandford (2), Catherine Stickley (2), Memphis Carrière (1), Olivier Trottier (1), Kloé Duguay (1), Leah Henderson (1), Alexa Ouimette (1) et Abigail Swain (1). Les équipes-relais ont également amassé 13 podiums.

Autres faits saillants de la fin de semaine : Cruz Carrière a enlevé 17 secondes sur son 50 libre, Addison Baker 6 sur son 50 papillon, Trinity Carrière 7 sur son 200 brasse, Trixie Demeules 1 sur son 100 IM, Ciara Henderson 3 sur son 100 dos, Fiona McInnis 3 sur son 50 dos, Isabelle Renaud 4 sur son 100 libre, Payton Trépanier 3 sur son 50 dos et Mireille Trudel 1 seconde sur son 50 brasse.

Kody Gagnon a terminé 8e dans le 100 libre chez les 10 ans et moins, Mercedes Gagnon 5e dans le 200 IM chez les 11-12 ans, et Rosalie Philippe 11e dans le 100 libre chez les 10 ans et moins. Participant à leur première compétition officielle dans une piscine standard de 25m étaient Felix Levesque, Ashton Savoie, Gabrielle Boyer, Aby Meilleur et Elizabeth Stickley.

À venir pour les Killer Waves : Les nageurs qualifiés se rendront à Sault-Ste-Marie la fin de semaine du 31 janvier afin de compétitionner dans les Championnats «A» régionaux, tandis que les 12 ans et moins iront à Timmins le 22 février pour le 2e Top Fish de la saison.

–

Cet article a été fourni par l’équipe de KapSwim