C’est avec grande fierté que CKGN La Voix d’Chez Nous vous présente la programmation officielle pour la période 2020-2021 !

Changement de routine !

« Le Réveil du Nord », diffusé de 6 h à 10 h du lundi et vendredi avec Nico, Charles Ferron et Chris St -Pierre, vous propose maintenant quatre heures de plaisir, d’info et de musique pour bien commencer vos matins. Il y aura des chroniques et des entrevues pour tous les goûts portant sur les arts, la politique, l’actualité, la technologie et les sports.

Votre retour à la maison s’appellera dorénavant « Les Haut-Parleurs », animé par Alexis Boudreault et Nicoleta de 14 h à 18 h du lundi au vendredi. Deux grosses personnalités vous aideront à décompresser et garder le sourire du début à la fin de votre semaine. Charles Ferron se joindra à l’émission de temps à autre pour vous raconter le cinéma, le sport (surtout si vous êtes débutant) et l’actualité.

Chaque style a sa place

On ajoute à la variété de la programmation de CKGN cet automne en vous offrant deux nouvelles productions chaque fin de semaine.

Alexis Boudreault sera à la barre de « La Grande Soirée » chaque dimanche de 20 h à 22 h pour vous offrir une petite danse dans le salon. Ce sera le temps parfait pour un moment intime avant de commencer une autre semaine.

Pour sa part, Nico vous prépare un mix de hip-hop surnommé « On jase RAP » les vendredis et samedis de 21 h à 23 h. Vous pourrez en apprendre plus sur le milieu grâce aux entrevues avec des artistes du milieu et découvrir les nouveautés de l’heure.

En plus de ces nouvelles émissions, CKGN propose toujours : Simplement Plein Air, Chez Gauthier, Coco Jazz, Studio 54, Génération Lollypop, West Café, Mi-Chemin Country, Le Jukebox, Décennie 90, La Cabana, La messe des Chevaliers de Colomb et L’Église du Bon Berger.

CKGN compte aussi le Hockey des Flyers, bien que la Ligue midget du Grand Nord n’a pas encore indiqué quand la prochaine saison débutera. D’ici le premier match, faites le plein de sports durant les chroniques « Temps d’arrêt » à 9h35 pendant « Le Réveil du Nord ».

Rencontrez l’équipe

Vous les écoutez chaque jour depuis quelques mois, voir des années. Apprenez à connaître les Voix d’chez Nous :

Alexis Boudreault – Animateur

Alexis sera votre coanimateur des « Haut-Parleurs » et maître des cérémonies les dimanches durant « La Grande Soirée » ! Natif de la ville de Québec, il a étudié au collège de radiotélévision de Québec et complété sa formation en 2020. Il a commencé à aimer la radio sur le tard, mais aujourd’hui il ne pourrait pas faire autre chose que ça. Il a choisi de venir dans le nord de l’Ontario pour sortir de sa zone de confort et vivre de belles expériences. Il adore les signes astrologiques (il est un gémeau) et si vous voulez son attention, parlez-lui d’Harry Potter ou de Marie-Mai.

Charles Ferron – Journaliste

De Sorel-Tracy à Sherbrooke en passant par Saint-Hyacinthe et Thetford Mines, Charles est passé par plusieurs endroits avant de se retrouver à Kapuskasing. Durant son parcours en communications à l’Université de Sherbrooke, il a écrit pour le journal étudiant tout en animant une émission de sport à la radio portant sur les équipes du Vert et Or de Sherbrooke. Grâce à son expertise sur le sport universitaire, il a été sélectionné pour devenir le premier analyste de l’histoire de la station à couvrir tous les matchs de la formation de football de l’université. Il tentera de vous partager sa passion pour les sports, le cinéma et la politique durant ses chroniques en plus de produire les bulletins régionaux du soir.

Chris St-Pierre – Animateur / Journaliste

Chris St-Pierre est un diplômé du collège La Cité en Radio et un membre l’équipe de CKGN depuis sa sortie en 2017. Le Britanno-colombien de naissance est à la fois animateur, journaliste, directeur de l’information et directeur de la programmation. Depuis juin 2017, il forme une moitié de l’équipe de l’émission « Le Réveil du Nord ». Il assure aussi la description des matchs et la couverture des Flyers de Kapuskasing. Durant ses temps libres, il est photographe amateur et travaille comme journaliste assigné au nord de l’Ontario dans le cadre de l’Initiative de journalisme local du Gouvernement du Canada. Il était auparavant journaliste préposé aux sports pour le journal kapuskois « La Presse Communautaire/The Community Press » et pigiste pour le journal « Le Voyageur ».

Nico – Animateur

Nico l’animateur du « Réveil du Nord », responsable de l’émission « On Jase RAP » et directeur musical de CKGN. Natif de La Sarre en Abitibi, il a obtenu son diplôme du programme de Radio du collège La Cité en 2020. Il a eu la piqûre pour la radio au primaire en écoutant le « 8 à 8 », la hit liste francophone d’une station de sa région. Il aime Les Colocs, Émile Bilodeau, Koriass, bref, il est un fanatique de musique francophone. Si vous avez manqué quelque chose dans District 31, il sera votre source numéro. Vous le reconnaîtrez en ondes s’il vous dit « TCHOW à la prochaine fois ».

Nicoleta – Animatrice

Nicoleta est l’autre coanimatrice des « Haut-Parleurs » et l’unique animatrice de l’équipe au micro. Avant de faire ses débuts à CKGN en 2017, elle était étudiante du programme de Radio au collège La Cité. Elle est une grande amatrice de BD, de musique et une personne dédiée à la francophonie ontarienne, qui l’a accueilli chaleureusement à son arrivée au Canada alors qu’elle était enfant. Écouter la radio avec elle vous permettra d’en apprendre beaucoup sur les artistes, l’industrie et l’art musical.

Hors du studio

Le bon fonctionnement de la radio est rendu possible grâce aux trois autres membres de l’équipe. Ils travaillent avec acharnement à l’extérieur du studio afin de vous offrir un produit de qualité. Rencontrez-les :

