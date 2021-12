Le Conseil scolaire public du Nord-Est a réélu son président, Denis Labelle, lors d’une réunion organisationnelle tenue le 3 décembre.

Actuel conseiller scolaire pour la région du Nipissing Ouest, Monsieur Labelle s’est dit ravi d’avoir reçu la confiance et la reconnaissance de ses collègues pour son prochain mandat. En plus de sa réélection, les membres du CSPNE ont confirmé les deux postes à la vice-présidence lors de cette même rencontre. Les conseillers Michel Séguin et Michel Faucon de Kapuskasing et Sturgeon Falls respectivement ont été sélectionnés pour cette tâche.