Le Collège Boréal va maintenant offrir son programme pour les soins infirmiers auxiliaires sur ces 7 campus à travers l’Ontario à partir de septembre 2022. Cette expansion inclut les campus de Hearst, Kapuskasing, Nipissing et Windsor alors que ceux de Sudbury, Timmins et Toronto donnaient déjà la formation.

Selon les intervenants présents à la conférence de presse de mardi, l’objectif de ce nouveau programme de soins infirmiers auxiliaires est de permettre l’accès à des formations en haute demande et de s’assurer de répondre à la pénurie de personnel à travers la province. Dans la région de la route 11, le Collège va mettre en place un partenariat avec plusieurs établissements de santé, dont l’Hôpital Notre-Dame, l’Hôpital Sensenbrenner et celle de Smooth Rock Falls qui pourront accueillir des étudiants au moment des cours pratiques. Concernant les cours théoriques, ils vont être effectués par Zoom et ont été adaptés le plus possible à un enseignement en ligne qui a été l’une des priorités de l’administration de l’établissement lors de sa conception. Dans la conférence de presse, il a également été mentionné que d’autres annonces devraient suivre prochainement dans le domaine de la santé pour le Collège Boréal.

Effets sur les campus du Nord

De passage à CKGN, la directrice des campus de Kapuskasing et de Hearst, Michelle Lebel, a commenté l’arrivée de ces programmes dans ses établissements. Selon elle, cette annonce est une excellente nouvelle pour la région puisque les étudiants potentiels vont pouvoir enfin avoir accès à ces formations dans leur propre communauté. Madame Lebel indique que la majorité des élèves préfère être près de leurs familles ici au lieu d’aller à l’extérieur vers Toronto, Sudbury ou Timmins. Elle note que l’expansion est également bénéfique pour les institutions de santé le long de la route 11 qui pourront avoir davantage de stagiaires et ceux-ci pourraient même possiblement rester par la suite à leur emploi après leurs études. En plus de l’expansion, la présidente rappelle qu’un programme de présciences de la santé qui agira en tant que mise à niveau pour les personnes intéressées au programme pour les soins infirmiers auxiliaires sera aussi introduit à partir de septembre 2021 sur tous les campus du Collège Boréal. L’entretien complet avec Michelle Lebel est disponible ci-dessous.