KAPUSKASING – Le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts, Greg Rickford, a visité l’usine de Produits forestiers GreenFirst Inc. de Kapuskasing mardi avant l’annonce de fonds majeurs pour la ville.

Le ministre Rickford a dévoilé en conférence de presse un montant de plus de 3.4 millions de dollars pour 6 projets dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et des loisirs de Kapuskasing. 400 000 $ de ce montant seront remis à GreenFirst pour moderniser son équipement et son infrastructure, créant 45 emplois à temps plein dans la chaine d’approvisionnement.

Parmi les autres annonces, plus de 1,1 million sera fourni à Rogers Crop Enterprises pour créer une ferme de céréales, un million servira à l’installation de tuyaux de drainage souterrain sur les propriétés de 8 producteurs et un montant de plus de 455 000$ permettra la rénovation du Palais des Sports de Kapuskasing. D’après le candidat conservateur de Mushkegowuk-Baie James, Éric Côté, des annonces supplémentaires de financement provincial pour la région devraient être partagées prochainement.