KAPUSKASING – Le restaurant a été complètement détruit pendant la nuit de dimanche à lundi par un incendie.

Les pompiers de la municipalité ont été prévenus du feu vers 22h45 hier soir et se sont immédiatement rendus sur place. Après avoir confirmé que la situation est actuellement maitrisée, le chef des pompiers, Pat Kennedy, a expliqué qu’ils n’ont pas eu le temps d’atteindre la cause du feu qui était déjà propagé dans les murs à leur arrivée. En raison de la progression importante et rapide de l’incendie, les pompiers ont été forcés de détruire le bâtiment pour sauver le bloc d’appartement à côté.

Même si Monsieur Kennedy dit avoir une bonne idée de la cause de l’incendie, une enquête plus tard aujourd’hui devrait déterminer ce qui l’a créé. Le chef note toutefois qu’il sera compliqué de cibler exactement la cause du feu en raison de la condition actuelle du bâtiment. Personne n’a été blessée lors des événements selon la Police provinciale de l’Ontario.