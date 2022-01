Le gouvernement de l’Ontario a annoncé ce midi la mise en place d’un groupe de travail portant sur les transports dans le Nord, 9 jours après les incidents survenus sur la route 11, notamment à Val Rita-Harty le 12 janvier.

Le groupe consultatif instauré par la province évaluera les besoins spécifiques de la région en termes de transport pour faciliter les déplacements des citoyens ainsi que de la marchandise de manière sécuritaire. Il tentera également de trouver des solutions pour régler les problèmes actuels. Plusieurs représentants du corridor de la route 11 feront partie du groupe de travail, dont le maire de Kapuskasing, Dave Plourde, l’ancien maire de Kapuskasing et président de la Commission de transport Ontario Northland, Alan Spacek, et la mairesse de Val Rita-Harty et présidente de l’Association des municipalités du Nord-Est de l’Ontario, Johanne Baril.

Madame Baril avait d’ailleurs appelé le ministre Greg Rickford à la suite des accidents pour discuter de cette idée et il avait promis d’en parler avec la ministre des Transports, Caroline Mulroney. En réaction à la nouvelle, la mairesse s’est dite excitée de la mise en place de l’initiative et particulièrement heureuse de voir que des représentants des Premières Nations vont pouvoir participer aux réunions. Selon Madame Baril, la première rencontre des coprésidents du groupe de travail devrait avoir lieu le 27 janvier.