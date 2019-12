KAPUSKASING – La piscine Donat Brousseau a accueilli 73 nageurs et autant de spectateurs, d’entraîneurs et d’officiels bénévoles dimanche dernier, alors que l’équipe de natation OK Tire Kapswim servait d’hôte pour la première compétition Top Fish de la saison. Des clubs de Kirkland Lake, Iroquois Falls, Cochrane et Timmins ont fait le voyage à la ville modèle pour compétitionner.

L’équipe d’OK Tire avait plusieurs nageurs qui en étaient à leur première compétition à vie. Notamment, Aaden Baker, Dario Chartrand, Lincoln Gagnon, Tye Meilleur, Mathieu Proulx et Jeremy Renaud du côté des garçons. Tandis que chez les filles, Gabrielle Boyer, Eva Diamond, Fiona et Ruth McInnis, Rosalie Renaud, Abigail Swain et Peyton Trepanier ont fièrement porté le costume de bain vert et noir pour la première fois en compétition.

Le club, surnommé les «Killer Waves», avait 40 de ses 64 athlètes dans la piscine pour cette compétition spécialement conçue pour les 12 ans et moins seulement. Se méritant au moins un top 3 dimanche: Cruz et Memphis Carriere, Kody Gagnon, Tyler Laurin, Felix Lepage, Felix Levesque, Owen Mackenzie, Caleb Philippe, Ashton Savoie et Olivier Trottier chez les garçons. Puis, Addison Baker, Audrey Breton, Kate Chmilewski, Tessa Dambrowitz, Trixie Demeules, Mercedes Gagnon, Ciara Henderson, Abby LaSalle, Aby Meilleur, Mai-Anne Néron, Rosalie Philippe, Isabelle et Sophie Renaud, Catherine et Elizabeth Stickley chez les filles. Mireille Trudel a coupé 19 secondes sur son 100m IM depuis l’an dernier, tandis que Chloé Cloutier a enlevé 17 secondes sur son 25m style libre comparativement à son résultat de la saison dernière à ce même Top Fish.

Cet article a été fourni par l’équipe de KapSwim