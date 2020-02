SAULT STE. MARIE – L’équipe de natation OK Tire Kapswim était de passage au Sault-Ste-Marie en début février afin de compétitionner dans le Championnat « A » de la région Nord-Est. 18 de leurs nageurs avaient réussi à se qualifier pour cette compétition qui regroupait 14 clubs en tout. Kapswim a terminé au 7e rang après avoir compilé 20 médailles.

Remportant des médailles dans leurs finales respectives : Kaylee LaSalle et Audrey Lepage avec 5 chacune, Nicola Girouard avec 3, Danika Ethier avec 2 et Jodie Laurin avec 1. Les équipes de relais filles ont également remporté 4 médailles d’argent.

Autres faits saillants de la fin de semaine : Laurence Trottier a terminé 4e dans le 200 brasse dans son groupe d’âge, Kate Chmilewski 4e dans le 50 dos, Trinity Carrière 5e dans le 50 brasse, Sophie Renaud 5e dans le 200 IM, Ryley Casonato 5e dans le 100 dos et 50 papillon, Madison Johnson 8e dans le 200 brasse, Raphaelle Gendron 8e dans le 200 dos, et Myriam Lepage 10e dans le 100 dos chez les filles âgées de 13 et 14 ans.

Les nageurs qui ont réussi à couper le plus de temps dans leurs courses individuelles : Leah Henderson a tranché 8 secondes dans son 200 dos, Sadie McGregor 8 dans son 400 libre, Abby LaSalle 7 dans son 100 IM, Catherine Stickley 3 dans son 100 IM, et Derek Courchesne 2 dans son 100 libre et son 100 brasse.

À venir pour les Killer Waves : les nageurs de 12 ans et moins participeront à la deuxième compétition Top Fish de la saison à Timmins le 22 février prochain.

Cet article a été fourni par l’équipe de KapSwim