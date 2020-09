Chris St-Pierre — Initiative de journalisme local – APF – Ontario

KAPUSKASING – Le Centre régional de Loisirs culturels de Kapuskasing est l’un des nombreux organismes dans le Nord de l’Ontario à avoir dû modifier sa programmation pour la période 2020-2021 en raison des restrictions visant à combattre la pandémie de COVID-19. Tout comme le Conseil des Arts dans la communauté voisine de Hearst, l’organisme kapuskois adapte ses spectacles par nécessité et, en conséquence, doit trouver de nouveaux moyens de divertir son public.

Nouveau format et billetterie modifiée

Le directeur général du Centre de Loisirs, Jimmy Côté, souligne qu’il sera important pour l’organisme de faire preuve de créativité pour rejoindre le plus de spectateurs possible afin d’apporter un peu de joie dans sa communauté.

«On doit innover, on doit trouver une façon de présenter nos spectacles, déclare M. Côté. Cette année, nous n’aurons malheureusement aucun billet de saison, seulement des billets individuels. Les gens auront la chance d’acheter leur billet pour ensuite se présenter au Centre de Loisirs et choisir leur siège pour chaque spectacle. Ça va nous permettre d’avoir le contrôle et d’assurer que la distanciation sociale soit respectée entre les personnes en salle.»

Seulement 50 personnes sont permises dans les salles de spectacles en Ontario, ce qui demande une certaine créativité de la part de celles-ci afin d’éviter les pertes financières. Pour le Centre de Loisirs, c’est l’occasion parfaite de faire appel à une nouvelle méthode :

«On envisage d’offrir la diffusion en ligne», dévoile le directeur général, qui est conscient des inquiétudes présentes chez certains membres à risque du public.

«Un programme de dons sera mis en place pour permettre aux gens de donner une somme de leur choix ; 5, 10, 20 ou même 100 $. En échange, on va leur envoyer le lien du spectacle. Les gens auront donc la chance de le regarder confortablement, de leur salon chez eux.»

Une chance en or pour les artistes locaux

Les déplacements se font difficiles pour les artistes à la recherche de travail durant la pandémie. Afin de remplir sa programmation, le Centre de Loisirs a pigé dans sa propre cour pour assurer les premières parties des grandes têtes d’affiche comme Wilfred LeBouthillier, Marc Hervieux et Nicola Ciccone.

«Ce qui est important [d’accomplir avec les] premières parties, c’est de vraiment faire rayonner les artistes locaux, explique Jimmy Côté. On a tellement de talent à Kapuskasing! On y avait pensé l’année dernière, et finalement cette année, avec la COVID-19, on s’est dit “c’est le temps”.»

Junior Thiffeault, Emily Deschamps et le duo de Simon et Louanne Dubosq se chargeront d’ouvrir les spectacles majeurs de l’alignement.

Certains spectacles de la nouvelle programmation font partie de ceux annulés plus tôt cette année, lors de l’arrivée de la COVID-19 au Canada. En cas d’une deuxième vague, ils seraient forcés d’en reporter à nouveau.