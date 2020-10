CORRIDOR DE LA 11 – Les projets d’énergie solaire à Cobalt et Englehart, menés en partenariat avec Énergie Kapuskasing, peinent à être rentable plus de 6 ans après leur création. Englehart Solar tente de gérer un déficit annuel d’entre 36 000 et 39 000$ depuis deux ans tandis que Solaire Cobalt n’a toujours pas empoché de profits.

Le directeur général de Kapuskasing, Guylain Baril, ne s’en est pas caché, il faut augmenter la production des deux sites afin d’atteindre les prévisions émises au début de l’initiative. D’après lui, il y a plusieurs raisons qui expliquent ces résultats en dessous des attentes dont, notamment, de l’équipement défectueux dans les deux communautés qui sera remplacé sous peu en vertu d’une garantie. De plus, il souligne que bien que les projets n’aient pas été profitables jusqu’à présent, les municipalités partenaires n’ont pas eu à dépenser de l’argent pour le moment. L’administrateur ajoute que la plupart des problèmes touchent seulement les premiers projets complétés par Énergie Kapuskasing. Pour l’instant, la communauté d’Englehart garde espoir, mais la mairie de Cobalt croit qu’il serait bon de mettre fin au partenariat dès que possible.

Rénovations majeures dans la communauté

En plus de discuter des projets solaires de la ville, Monsieur Baril a commenté quelques nouvelles qui sont sorties lors de la rencontre municipale de lundi. Il a parlé des rénovations qui devraient être faites au Palais des Sports et à l’aéroport. Selon un rapport présenté au conseil, les réparations qui doivent être apportées à la façade nord du Palais des Sports sont moins imposantes que prévu. Les ingénieurs qui l’ont inspecté affirment que la fondation est en bon état et que les poutres de pied se sont déplacées à cause du gel. Monsieur Baril explique qu’en faisant quelques travaux de maintenance mineurs comme en décollant la route d’accès sur le côté de l’édifice d’environ six pieds et en isolant le mur à nouveau, le problème serait réglé. La municipalité s’attendait à dépenser entre 200 000 et 400 000$ pour réparer les dégâts, mais l’état de la structure peut permettre aux réparations de rester à coût réduit. Une nouvelle évaluation sera faite bientôt afin d’établir le prix de la facture dans l’espoir d’exécuter les rénovations d’ici l’été prochain.

Du côté de l’aéroport, le conseil municipal de Kapuskasing a approuvé la réparation du toit du garage qui coûtera 145 000$. La facture est 30 000$ plus élevée que prévu en raison de l’état douteux de l’édifice et du toit, mais, selon Guylain Baril, il s’agit de travaux nécessaires. Si les rénovations ne se font pas immédiatement, la gravité des dégâts pourrait empirer. Il ajoute qu’une entreprise de l’extérieur de la région se spécialisant en toiture sera responsable des travaux, ce qui a causé une grogne chez certains élus municipaux. Cependant, les fonctionnaires ont souligné lundi le fait qu’il n’y a pas une compagnie de ce genre disponible localement.

Préparation pour la vaccination massive

Le directeur général de Kapuskasing, Guylain Baril, a également indiqué en entrevue que le Bureau de santé Porcupine a contacté l’administration de la ville pour s’informer de la disponibilité du Centre Civique pour l’éventuelle campagne de vaccination massive contre la grippe annoncée par le gouvernement Ford. Cette campagne avait été dévoilée mardi par Doug Ford en tant que première étape de six de son plan de prévention de la deuxième vague. Monsieur Baril mentionne que le Bureau de santé Porcupine a proposé le Centre Civique en raison de l’auditorium qui permettrait d’accueillir les résidents de la région tout en respectant les mesures de distanciation physique. Il y a toutefois quelques problèmes de logistique à s’occuper avant d’accepter la demande du Bureau. L’entretien complet qui inclut aussi des détails sur le rapport sur la consommation d’énergie et une mise à jour concernant la réouverture de la piscine et l’aréna est disponible ci-dessous.