KAPUSKASING – Après une semaine de camp d’entraînement, les Flyers de Kapuskasing ont signé 18 joueurs hier soir en préparation pour la prochaine saison.

Les équipes de la Ligue de hockey U18 AAA du Grand Nord (GNML), dont les Flyers de Kapuskasing, tiennent leurs camps jusqu’au 30 novembre. D’ici là, elles doivent sélectionner un alignement de 22 joueurs comprenant 12 attaquants, 8 défenseurs et 2 gardiens, dans le but de jouer des matchs ce décembre.

Ce ne sera pas un hiver typique puisque la pandémie de COVID-19 a forcé la GNML et l’Association de hockey du Nord de l’Ontario à élaborer un plan de retour au jeu sans contact physique pour assurer la sécurité de tous. De plus, la ligue tentera de limiter les risques de transmission en exigeant la création de deux groupes de onze joueurs par équipe pour disputer des parties de cinq contre cinq plus un gardien. Le plan restera en vigueur jusqu’à la fin du temps des Fêtes. La GNML et l’association régionale le réévalueront par la suite pour déterminer s’il faut apporter des modifications.

Les Flyers seront plus jeunes & plus rapides

Les Flyers sélectionneront leur équipe d’un groupe de 31 joueurs, qui inclut 8 membres de la formation 2019-2020. On y trouve notamment le gardien de but Patrick Boivin, qui est de retour à Kapuskasing pour jouer sa dernière année chez les U18. Mis à part le natif de Blind River, les Flyers ont également signé tous les autres vétérans, soit :

(A) Justin Alary (37PJ – 24B – 14A – 38PTS – 68MIN)

(A) Alex Antoine (31PJ – 5B – 14A – 19PTS – 86MIN)

(D) Justin Carrière (37PJ – 5B – 13A – 18PTS – 94MIN)

(A) Mathieu Comeau (38PJ – 8B – 9A – 17PTS – 4MIN)

(A) Kelsey Ouellet (38PJ – 16B – 14A – 30PTS – 108MIN)

(D) Martin Papineau (34PJ – 4B – 8A – 12PTS – 50MIN)

(D) Kyle Trottier (25PJ – 4B – 10A – 14PTS – 8MIN)

Plusieurs nouveaux noms s’ajoutent également à l’équipe. Les Flyers accueilleront la première vraie cuvée d’espoirs du Regional Express U15 BB d’Hearst-Kapuskasing et quelques surprises des Icehawks U18 A de Kapuskasing.

(A) Kris Beauchamp (Reg. Express U15 BB d’Hearst-Kapuskasing)

(A) Xavier Boulanger (Reg. Express U15 BB d’Hearst-Kapuskasing)

(A) Damien Bourdon-Lemoyne (Reg. Express U15 BB d’Hearst-Kapuskasing)

(A) Kasey Chevalier (Kings U15 AAA de Thunder Bay)

(A) Will Desbiens (Icehawks U18 A de Kapuskasing)

(D) Dylan Dubosq (Icehawks U18 A de Kapuskasing)

(D) Anson Grant (Icehawks U18 A de Kapuskasing)

(A) Carter Hargreaves (Westfort Maroons U18 A de Thunder Bay)

(A) Lavron Sutherland (Oji-Crees U18 de Constance Lake)

(D) Ayden Trottier (Reg. Express U15 BB d’Hearst-Kapuskasing)

Il reste dorénavant un poste à remplir à l’attaque et dans le filet ainsi que deux postes à la ligne bleue.

Des sélections difficiles à venir pour les Flyers

L’équipe d’entraîneurs, qui est semblable à la campagne précédente, devra maintenant prendre des choix difficiles. Sheldon Reasbeck et Darren Potvin sont de retour à titre d’entraîneur-chef et d’entraîneur-adjoint respectivement. L’ex-joueur de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL) et ancien des Flyers, Zack Dorval, complète le trio derrière le banc en tant que nouvel entraîneur-adjoint. Il occupait auparavant le rôle d’entraîneur associé.

M. Reasbeck croit qu’une chaude lutte à quatre gardiens déterminera l’identité du deuxième portier de l’équipe.

« On va toujours donner la chance au meilleur joueur de jouer, partage-t-il au sujet du processus de sélection. On regardera comment ils se comportent durant les deux semaines et on discutera avec les parents. »

Sheldon Reasbeck devra aussi porter attention aux défenseurs droitiers, un poste difficile à remplir au cours des dernières saisons. Il n’écarte pas la possibilité de muter un attaquant à la position, comme il l’a fait l’an dernier avec Alexis Gendron.

« On va voir ce qui se produira au cours des deux semaines du camp, assure l’entraîneur. Je peux prendre une décision maintenant et changer d’opinion à la fin, donc tout est possible. »

Les entraîneurs ont de grosses attentes pour les vétérans. Sheldon Reasbeck exigera du « leadership » de ce groupe et souhaite s’assurer « qu’ils travailleront fort et aideront les autres, peu importe la saison qu’ils auront. »

Il a aussi révélé que les joueurs qui souhaitent revêtir le chandail des Flyers cette année voulaient revenir puisqu’ils n’ont pas apprécié la façon dont les séries de la GNML ont été coupées par la pandémie de COVID-19 en mars 2020.

Ailleurs dans le Nord

Durant la dernière semaine, CKGN a eu le privilège de s’entretenir avec plusieurs entraîneurs-chefs de la GNML en préparation pour les camps d’entraînement. Voici ce qu’ils ont partagé à l’aube des premières pratiques.

Cubs de New Liskeard

Les Cubs pourront encore une fois compter sur les services de Steve Polyblank comme entraîneur-chef. Son travail l’année dernière a permis à l’équipe d’obtenir sa meilleure fiche depuis 2014-2015 et lui a mérité le prix de meilleur entraîneur dans la GNML.

Cet hiver, il devra repartir à zéro puisque seulement cinq joueurs de la formation précédente sont éligibles à revenir. Il ne sait surtout pas à quoi ressemblera la situation dans le filet.

M. Polyblank dit avoir « confiance qu’on pourra trouver 22 joueurs », soulevant même la possibilité de se tourner vers les rangs U18 A pour compléter son alignement.

Greyhounds de Sault Ste. Marie

Jamie Henderson est un autre entraîneur de la GNML qui reviendra derrière le banc de son équipe cet hiver. Une dizaine de postes sont à gagner chez les Greyhounds, qui pourront compter sur les services de plusieurs vétérans, dont le gardien Noah Metivier, qui a été nommé meilleur gardien U16 de la saison 2019-2020, et Stephen Pszeniczny, un choix de 15e tour en 2019 des Icedogs de Niagara de l’OHL. Ces deux joueurs ont grandement contribué aux succès des Greyhounds, qui ont fini au premier rang de la GNML la saison précédente.

Connu à travers la ligue comme spécialiste du développement, M. Henderson se concentrera principalement sur les habiletés de ses joueurs à l’entraînement. D’après lui, il faudra porter une attention particulière à quelques jeunes patineurs nommés Cooper Foster et Lincoln Moore. Ces deux attaquants participent toujours au camp des Greyhounds, qui ont procédé aux premières coupures hier.

Nickel Capital Wolves & Wolves U16 de Sudbury

L’entraîneur-chef des Nickel Capital Wolves de Sudbury, Brian Dickinson, se prépare pour ce qu’il croît sera « les meilleures années de l’équipe depuis quelque temps ». Il estime que les joueurs recrus seront d’une grande importance.

Une quarantaine de joueurs participent au camp d’entraînement des NC Wolves, ce qu’il a rarement vu durant sa carrière. Le seul joueur de l’équipe 2019-2020 qui revient cet hiver sera Pierson Sobush. M. Dickinson s’attend à ce que le petit attaquant ait un gros rôle après avoir été le troisième meilleur marqueur de la formation la saison dernière (38PJ – 14B – 8A – 22PTS).

Dans la catégorie U16, Ryan Yurich a été nommé entraîneur-chef des Wolves de Sudbury. L’équipe a connu la pire saison de son histoire en 2019-2020, une seule saison après avoir gagné le championnat de sa catégorie d’âge dans la GNML.

Majors de Timmins

Brandon Perry débute sa quatrième saison avec les Majors de Timmins, qui devront se trouver de nouveaux marqueurs. Les deux meilleurs pointeurs de l’équipe en 2019-2020, Landon Deforge et Jesse Dupuis, se sont joint à une formation de la Ligue de hockey junior A du nord de l’Ontario durant la saison morte.

Il aura 14 postes à remplir, dont un grand nombre à la ligne bleue. Bien qu’il y ait deux à trois espoirs prometteurs, M. Perry affirme que « la perte du programme AAA de Timmins a fait mal ». Heureusement, huit membres de l’alignement précédente seront de retour afin d’offrir un peu de stabilité. L’un d’entre eux, Pierre Racicot, a déjà été nommé capitaine de l’équipe par son entraîneur.

Trappers U16 & U18 de North Bay

Les entraîneurs des Trappers de North Bay n’ont pas répondu à nos questions, mais il est confirmé que Brian McMillan revient comme entraîneur-chef pour la formation U18. Chez les U16, Tyler Miller, un ancien des Cubs de New Liskeard, prendra la barre de l’équipe.

Le retour au jeu de la GNML, qui ne qualifie toujours pas la reprise de saison, permettra aux Flyers de Kapuskasing d’affronter les Majors de Timmins quatre fois en décembre. Pour leur part, Sudbury rencontrera Sault Ste. Marie et North Bay sera jumelé à New Liskeard. Chez les U16, les Wolves de Sudbury devront jouer contre les Trappers de North Bay.