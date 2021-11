Le Bureau de santé Porcupine a tenu une conférence de presse ce midi pour partager une mise à jour sur la situation locale de COVID-19.

D’après le BSP, les autorités sanitaires ont constaté une montée de cas partout en province, incluant dans les secteurs de Sudbury et d’Algoma qui ont dû récemment mettre en place de nouvelles mesures pour contrer l’augmentation des infectés. Même si la situation sur le territoire du Bureau de santé Porcupine n’est pas rendue à ce point, la médecin-hygiéniste en chef, Lianne Catton, rappelle qu’il est crucial actuellement de respecter les recommandations de la santé publique. Surtout avec l’arrivée des températures froides qui forcent les résidents à rester à l’intérieur, les membres de la communauté doivent continuer à être disciplinés afin de ne pas propager le virus et ainsi garder les entreprises et les écoles de la région ouvertes. Madame Catton a également confirmé que le BSP préparait toujours en ce moment une campagne de vaccination potentielle pour les 5 à 11 ans, au cas où Santé Canada approuvait les vaccins pour cette tranche d’âge dans les prochaines semaines.