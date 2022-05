KAPUSKASING – Le Collège Boréal à Kapuskasing a tenu mercredi sa première cérémonie de remises de diplômes en personne au cours des deux dernières années.

Pendant la cérémonie, le président du Collège Boréal, Daniel Giroux, a remis les diplômes aux finissants en main propre accompagnés, dans plusieurs cas, de bourses avec une valeur totale de plus de 3000$. En plus de la remise des récompenses, la diplômée du programme de Techniques en administration des affaires, Brielle Deschamps, a effectué un discours représentant le reste des finissants présents. Malgré la période difficile de la pandémie, elle a rappelé dans son intervention que les étudiants n’ont pas laissé les défis les ralentir dans leur parcours scolaire et qu’il est maintenant temps de célébrer leur succès. Parmi les diplômées, 4 étudiantes du programme de Soins infirmiers auxiliaires offert à Kapuskasing depuis septembre 2021 ont terminé leurs études.