KAPUSKASING – Les Flyers de Kapuskasing affronteront les Majors de Timmins quatre fois cette fin de semaine. Avec une fiche de trois victoires et une défaite, l’équipe kapuskoise espère quitter l’aréna McIntyre de Timmins avec quatre autres gains ce samedi. Cette deuxième série de matchs entre les formations nord-ontariennes sera la dernière du mois avant le temps des Fêtes.

Notes de CSP

Kapuskasing a remporté ses trois premiers matchs par des marques de 3-2, 6-2 et 10-3. L’unique défaite de l’équipe s’est produite par un pointage de 6-5.

L’attaquant Justin Alary et le gardien de but Patrick Boivin ont particulièrement contribué aux gains des Flyers. D’autres vétérans, comme Kyle Trottier et Alex Antoine, ont été des piliers de l’équipe dans les deux zones de la patinoire.

Pour leur part, les Majors de Timmins jongleront leurs effectifs, surtout à la ligne bleue. Il faut toujours déterminer qui des défenseurs seront en uniforme. Le jeune Connor Laneville a notamment reçu un tir dans les jambes qui semble l’avoir blessé lors de la dernière série contre Kapuskasing. Heureusement, l’entraîneur-chef des Majors, Brandon Perry, s’attend à ce qu’il soit prêt à jouer cette fin de semaine.

L’arrivée de Dustin Garon

Dustin Garon, un joueur de 16 ans natif de Longlac, serait le huitième défenseur des Flyers de Kapuskasing. L’équipe attendaient les documents nécessaires pour l’ajouter à sa formation depuis quelques semaines.

Selon l’entraîneur-chef des Flyers de Kapuskasing, Sheldon Reasbeck, Dustin Garon est un joueur polyvalent.

« Il est un grand défenseur qui n’a pas peur de patiner avec la rondelle, lance M. Reasbeck. Il fait de bons jeux offensivement et joue de façon très intelligente dans son territoire. Ce sera plaisant de travailler avec lui cette année et je pense être capable de l’aider et de l’apporter au prochain niveau. »

Durant sa plus récente campagne, Garon a récolté 3 buts et 2 passes pour un total de 5 points en 19 rencontres avec les Wolves U16 de Sudbury de la Ligue de hockey U18 AAA du Grand Nord (GNML). En 2018-2019, il était membre du Regional Express U15 BB d’Hearst-Kapuskasing. Grâce à son arrivée, Kapuskasing compte maintenant 22 joueurs, ce qui réponde aux exigences de l’Association de hockey du nord de l’Ontario (NOHA) pour ce premier mois d’activité.

La NOHA modifie des règlements

D’ailleurs, la NOHA a modifié certains règlements pour faciliter la tenue des parties. Un match sera dorénavant séparé en trois périodes de 13 minutes. En conséquence, les entractes seront de 3 minutes.

L’Associotian change également les procédures concernant les expulsions et les blessures. Par exemple, un joueur expulsé ou blessé sera remplacé par l’un de deux joueurs en attente issus de l’autre groupe d’une équipe. Dans le pire des cas, les formations peuvent s’entendre pour passer à un format 4 contre 4 s’il manque de joueurs.

Le Hockey des Flyers sur CKGN

Les prochaines parties auront lieu à 12h, 13h, 16h et 17h. Elles seront toutes diffusées à l’antenne de CKGN et sur le ckgn.ca. Seul le match de 16h ne sera pas présenté à la radio dû à la tenue du Bingo Média CKGN au même moment.

L’avant-match Powerplay Hockey des Flyers de Kapuskasing sera pour sa part diffusé à 11 h 30.