Le comité de la Banque alimentaire de Moonbeam a été en mesure d’amasser une bonne récolte pendant la collecte de denrées de la période des fêtes se déroulant le 14 novembre dernier, mais est tout de même arrivé en dessous des objectifs initiaux.

Au total, les pompiers volontaires de Moonbeam et de Fauquier ont reçu 998 livres de nourriture et 6365$ en dons de la part de la communauté. Même si elle se dit satisfaite des résultats, la présidente de la Banque Alimentaire, Chantal Deschamps, note que, en 2020, les pompiers avaient été capables d’amasser 1500 livres de nourriture et plus de 8000$. Madame Deschamps et son organisme prévoient utiliser les denrées non périssables et l’argent remis durant l’événement afin de remplir ses tablettes pour les prochaines semaines et vont continuer de récolter les dons de la communauté.