KAPUSKASING – La Légion royale canadienne de Kapuskasing a ouvert ses portes mercredi dernier, presque six mois après sa fermeture due à la pandémie de la COVID-19. Le président du comité de prélèvement de Fonds, Ron Caron, était de passage en entrevue à CKGN pour discuter de ce qu’il faut s’attendre durant le mois d’octobre pour l’établissement.

La Légion de Kapuskasing a enfin pu recommencer ses activités la semaine passée, débutant avec les darts et la saison de washer. Cependant, afin de payer une part des factures qui s’empilent depuis mars qui ont forcé plusieurs autres succursales à fermer en Ontario, Monsieur Caron souhaite obtenir du financement du gouvernement fédéral et amasser des fonds pour l’organisme par l’entremise d’une journée thématique de style Octoberfest le 10 octobre. Plus tôt en septembre, la Légion avait déjà reçu un peu d’aide financière provenant de la campagne Biscuit sourire du Tim Hortons de Kapuskasing qui avait permis de récolter plus de 8100$, mais cette somme sera principalement utilisée pour financer l’installation d’un télésiège dans ses locaux pour devenir conforme aux règles provinciales en matière d’accessibilité. Il demande à la communauté de donner généreusement à l’établissement pour que la Légion puisse continuer à fournir leur service.