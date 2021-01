La chambre de commerce de Kapuskasing et du district a organisé mercredi une réunion par Zoom pour l’ensemble des entreprises de Smooth Rock Falls à Hearst. Cette réunion incluait la majorité des maires le long de la route 11 ainsi que les députés Carole Hughes et Guy Bourgouin.

Des petites et moyennes entreprises de la région ont réclamé plus de mesures pour survivre à la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19. Lors d’un forum tenu mercredi par la Chambre de commerce de Kapuskasing et la Société économique de l’Ontario, plusieurs ont dit avoir de la difficulté à embaucher des employés due à la PCU. Certains entrepreneurs notent aussi que le dépistage doit accélérer et que la faible disponibilité de services de garde et d’apprentissage en ligne rend les choses difficiles pour les familles.

À la suite de ce forum, les entrepreneurs participants demanderont au gouvernement de l’Ontario de favoriser une approche régionale pour choisir ses mesures et d’offrir plus d’aide directe aux employeurs pour financer des salaires et attirer des travailleurs. Ils espèrent également que les municipalités de la région en feront plus pour éduquer la population sur les enjeux de la crise. Le maire de Kapuskasing Dave Plourde, qui a participé à cette rencontre, croit que les Nord-Ontariens doivent faire front commun pour mieux défendre leurs intérêts. Il pense que c’est en travaillant ensemble que les résidents le long de la route 11 vont pouvoir se faire entendre auprès du gouvernement. L’entrevue complète du maire incluant ses commentaires sur la réunion, mais aussi sur les nouvelles mesures sanitaires introduites cette semaine et sur quelques dossiers discutés lors de son dernier conseil municipal est disponible ci-dessous.