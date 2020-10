KAPUSKASING – Pour réussir à faire l’édition de la course Terry Fox de cette année, l’organisatrice Sue Renaud a été forcée de s’adapter aux nouvelles mesures sanitaires. Les coureurs ont participé dimanche à une course virtuelle qui les permettaient de jogger séparément tout en supportant la cause.

Puisque la pandémie de la COVID-19 empêche la tenue des grands rassemblements, Sue Renaud, a dû changer ses plans initiaux pour son événement qui s’est déroulé de 9h à midi le 20 septembre dernier. Par exemple, des drapeaux commémoratifs ont été apposés devant le Centre Civique pour laisser les coureurs, cyclistes et marcheurs prendre des photos et les publier sur la page Facebook de la course. Cette nouvelle façon de faire a permis aux participants de démontrer leur support, mais aussi de courir symboliquement sur un parcours similaire. La majorité des coureurs s’étaient préalablement inscrits en ligne sur le site Web de la fondation Terry Fox.

Malgré les changements apportés au fonctionnement dû à la COVID-19, l’organisatrice de la course Terry Fox de Kapuskasing, Sue Renaud, a indiqué en entrevue ce matin que la course s’est bien déroulée. D’après elle, la participation était excellente et, grâce aux dons reçus, plus de 3000$ sera remis à la fondation Terry Fox. Madame Renaud se dit fière du résultat compte tenu des circonstances, qui l’ont forcé à modifier sa manière de procéder. Elle espère que la 41e édition se tiendra de façon de plus officielle l’an prochain. D’ici là, elle encourage les gens à donner à la fondation Terry Fox puisque, selon elle, il n’y a pas qu’une seule journée dans l’année pour contribuer à la lutte contre le cancer. L’entretien complet avec Sue Renaud est disponible ci-dessous.