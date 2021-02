KAPUSKASING – La région du Bureau de santé Porcupine se trouve maintenant dans une zone orange dans le cadre du déconfinement de la province. La médecin hygiéniste en chef du BSP, Lianne Catton, rappelle cependant que même si les mesures s’assouplissent, il faut toujours faire ce qui est nécessaire pour se protéger, comme porter un masque et se laver les mains fréquemment.

Dès mardi, les rassemblements à travers le territoire du Bureau de santé Porcupine sont passés d’interdits à limités à 10 personnes à l’intérieur et 25 à l’extérieur. En plus des regroupements qui sont redevenus légaux, de nombreuses entreprises pourront ouvrir à nouveau tout en suivant les directives en vigueur visant à diminuer la propagation de la COVID-19. Par exemple, les restaurants et les bars pourront accueillir jusqu’à 50 personnes à l’intérieur, mais leurs clients devront rester en groupe maximal de 4 par table.

À Kapuskasing, l’administration de la Ville s’est d’ailleurs réuni mardi soir pour coordonner la réouverture de plusieurs de leurs installations municipales à la suite du début du déconfinement. Après plusieurs discussions, le conseil s’est entendu pour ouvrir le Centre Civique, le Centre d’accueil, le bureau des Travaux publics, l’aéroport et les édifices de sports et de loisirs dès que possible. Le port du masque serait obligatoire dans tous ces endroits, avec quelques exceptions. Concernant les éventuelles célébrations du 100e, la Ville prévoit partager plus de détails à ce sujet lors de leur prochaine réunion le 22 février.

Situation actuelle au Palais des Sports

Malgré l’annulation de plusieurs restrictions, le Palais des Sports de Kapuskasing continuera à opérer à une seule glace, soit celle au Nord, afin de se servir de la patinoire Sud en tant que salle pour mettre leur équipement. En addition, les autorités en santé publique ont recommandé à la Ville d’interdire l’utilisation des vestiaires dans l’établissement. Cependant, dans la rencontre de mardi, le directeur des loisirs, Marc Clavelle, a également laissé entendre que, s’il y a un intérêt en avril et que les mesures sanitaires le permettent, le hockey au niveau U18 AAA pourrait recommencer de façon semblable à décembre dernier. Comme lors des reprises des activités à la fin de 2020, l’administration du Palais des Sports va noter les coordonnées de chaque individu qui y entre à des fins de traçage de contacts au cas où il y aurait éventuellement une éclosion.

De passage à CKGN, l’entraîneur des Flyers de Kapuskasing, Sheldon Reasbeck, a partagé ses premières impressions de la réouverture de la patinoire. Il dit avoir été surpris que les mesures sanitaires exigées par le Bureau de santé Porcupine empêchent les joueurs situés à l’extérieur du secteur de Kapuskasing de pratiquer avec le reste de la formation. Par exemple, les jeunes Flyers résidant à Cochrane et à Hearst devront rester dans leur ville pour accéder à une glace. Pour l’instant, Monsieur Reasbeck ne sait pas exactement ce que l’équipe va faire pour s’adapter, mais il va attendre d’avoir davantage de détails avant de choisir une option en particulier. L’entrevue complète avec l’entraîneur-chef des Flyers est disponible ci-dessous.