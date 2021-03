KAPUSKASING – Plusieurs cliniques de vaccinations sur le territoire du Bureau de santé Porcupine ont commencé leur travail aujourd’hui. Ce fut le cas pour les cliniques dans les villes de Kapuskasing et de Cochrane alors qu’à Hearst, les personnes âgées de 80 ans et plus pourront être vaccinées à partir de demain.

Plus tôt cette semaine, le Bureau de santé Porcupine a annoncé les endroits de 6 nouvelles cliniques de vaccination à la COVID-19 sur son territoire. Les réservations ont commencé ce lundi pour les villes de Kapuskasing, Hearst, Cochrane, Matheson et Iroquois Falls alors qu’une deuxième clinique à Timmins sera également ouverte. Ces cliniques s’ajoutent à la première à Timmins et celle de Smooth Rock Falls qui ont été lancées la semaine dernière. À l’heure actuelle dans la région du Bureau de santé Porcupine, il est possible de planifier un rendez-vous pour les personnes de 80 ans ou plus et les membres des Premières Nations de 55 ans et plus en passant par leur site Web ou encore en appelant directement le BSP.

Réaction positive dans la communauté

Le maire de Kapuskasing Dave Plourde s’est dit ravi que la campagne de vaccination a pu commencer au Palais des Sports de la ville. De passage à CKGN, Monsieur Plourde a mentionné que les experts du Bureau de santé Porcupine ont travaillé très fort dans les dernières semaines pour permettre la tenue de ces cliniques. Il ajoute que les citoyens faisant partie des tranches d’âges visées qui habitent dans les villages aux alentours de Kapuskasing pourront aussi avoir accès à ces cliniques. Selon le maire, les autorités sanitaires veulent s’assurer que l’intégralité des personnes vulnérables qui souhaitent être vaccinées puisse recevoir leurs doses le plus rapidement possible. En plus de parler de ces cliniques, le maire Dave Plourde a discuté lors de son entrevue des chiffres de son prochain budget, du projet de développement Great Claybelt et des célébrations virtuelles du centenaire de la ville. Son entretien complet est disponible ci-dessous.