KAPUSKASING – Les évacués de la Première Nation de Kashechewan ont commencé à retourner chez eux par avion à la suite de la fin de la crue printanière.

D’après le chef des pompiers et le gérant des services de protection de Kapuskasing Pat Kennedy, les deux premiers avions sont partis samedi pour laisser aux résidents la chance d’assister à des funérailles suivis de quatre avions supplémentaires lundi et trois mardi. À l’heure actuelle, il reste environ 300 évacués à Kapuskasing et 38 à Val Rita-Harty. L’entièreté des vols prévus dans les communautés hôtes, soit Kapuskasing, Val Rita-Harty, Cochrane, Timmins et Thunder Bay, devraient être complétés d’ici la fin de semaine, après un délai causé par une éclosion de COVID-19 pour certains des évacués.