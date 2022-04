KAPUSKASING – Le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, Monte McNaughton, a effectué une annonce virtuelle à l’usine de Produits forestiers GreenFirst Inc de Kapuskasing ce matin.

La province va investir plus de 1,2 million de dollars pour la formation de 106 employés dans le secteur des pâtes et papiers. L’initiative en partenariat avec Produits forestiers GreenFirst va améliorer les compétences de 40 employés actuels au niveau de la production des produits EnviroSmart et former 66 autres personnes qui vont occuper des postes existants ou nouveaux.

Le président de Produits forestiers GreenFirst, Michel Lessard, s’est dit heureux de ce soutien de la part du gouvernement provincial. Grâce à ce financement, Monsieur Lessard confirme que 45 emplois à temps plein vont être créés. Même son de cloche chez le candidat conservateur de Mushkegowuk-Baie James impliqué dans le projet, Éric Côté, qui considère que cet investissement auprès des employés de l’usine était nécessaire.