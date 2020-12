KAPUSKASING – L’aéroport de Kapuskasing va perdre de 50 000 à 60 000 dollars en revenu après que le centre de développement de General Motors a choisi de ne pas utiliser leur aire d’entrainement en raison de la pandémie. D’après le maire de Kapuskasing Dave Plourde, la municipalité ne peut pas réellement aider l’établissement dans ce dossier.

Au cours des dernières années, GM se servait de l’aéroport pour tester l’effet de la température froide sur leurs véhicules. La compagnie payait la ville pour accéder aux pistes et au garage de l’établissement ainsi que pour l’entretien. Toutefois, la pandémie de la COVID-19 a forcé General Motors à ne pas renouveler leur contrat cette année. Le maire Dave Plourde reconnaît qu’il s’agit un coup important au budget de l’an prochain, mais le conseil municipal devra s’adapter à cette nouvelle réalité. Il ajoute que la municipalité s’attend à ce que General Motors ne renouvelle pas son contrat pour 2021, mais aussi pour 2022.

Premières estimations pour les festivités du 100e

Dans leur rencontre municipale de cette semaine, le Budget préliminaire du 100e de Kapuskasing a également été dévoilé. Sans prendre en compte des commanditaires et des subventions gouvernementales, le conseil municipal s’attend à dépenser environ 358 000 dollars et recevoir 185 000 en revenus. Ces chiffres devraient cependant être modifiés au cours des prochains mois lorsque tous les facteurs vont être considérés. Questionné sur les dépenses de la ville pour cet événement, le maire de Kapuskasing Dave Plourde précise que la marchandise fabriquée spécifiquement pour les festivités a été créée et achetée chez des commerçants locaux. Monsieur Plourde espère pouvoir organiser de grandes activités sans restriction pour le 100e plus tard en 2021, mais il assure que la ville va baser ses décisions selon les recommandations de la santé publique.

À quand le vaccin?

Même si le maire souhaiterait avoir ce genre d’événements le plus tôt possible, il ne sait pas à quoi s’attendre précisément pour l’année prochaine. Lors d’une rencontre récente Zoom avec le premier ministre Ford et les autres maires des municipalités de l’Ontario, Monsieur Plourde a reçu des informations préliminaires à propos des stratégies provinciales concernant la campagne de vaccination massive contre la COVID-19 qui a débuté cette semaine. Par exemple, il a appris que le vaccin sera distribué en trois phases en priorisant les personnes les plus vulnérables dans les deux premières étapes du plan. Le maire Plourde ne sait pas pour l’instant à quel moment la région de la route 11 va pouvoir avoir accès aux doses, mais il note que l’entièreté des Ontariens devrait pouvoir se faire vacciner quand la phase 3 du gouvernement sera atteinte. D’après les informations qu’on lui a fournies, les estimations initiales du gouvernement Ford pour le début de cette dernière phase se situeraient pour l’été 2021. L’entrevue complète avec Monsieur Plourde portant aussi sur le plan financier des eaux de la ville ainsi que la subvention d’Enbridge afin d’encourager des projets d’amélioration des espaces verts est disponible ci-dessous.