Le Bureau de santé Porcupine continue sa préparation pour offrir des cliniques de vaccinations de COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans bientôt, après l’approbation de Santé Canada de la semaine dernière.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le BSP rappelle que la vaccination de cette tranche d’âge va permettre de poursuivre l’apprentissage scolaire en personne tout en autorisant la tenue de sports et d’autres activités dans les écoles. Selon la médecin-hygiéniste en chef Lianne Catton, les cliniques de vaccinations seront faites les soirs et la fin de semaine et nécessiteront le consentement d’un parent ou d’un tuteur. Ceux-ci peuvent planifier un rendez-vous en ligne sur le site Web du BSP ou en appelant directement le Bureau de santé. Le BSP espère organiser des cliniques dans les prochaines semaines un peu partout sur son territoire.