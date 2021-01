MOONBEAM – Le nouvel agent de développement économique de Moonbeam, Dènik Dorval, va donner un coup de main à la municipalité pour rédiger un plan afin de relancer ses industries qui nécessitent de l’aide avec la pandémie qui se poursuit, mais aussi pour faire découvrir à la région de nouvelles activités.

Même s’il vient tout de juste d’entrer en poste, Monsieur Dorval veut soutenir la communauté à long terme. De passage à CKGN, il a affirmé qu’il serait important d’avoir un plan en place pour les quatre prochaines années qui pourrait rassurer les entreprises de Moonbeam et des environs, mais également les personnes de la région qui souhaitent faire des activités malgré la COVID-19 en respectant les mesures sanitaires.

Dans les premiers mois de son arrivée en poste, Dènik Dorval va se concentrer principalement à l’industrie locale du tourisme qui vit des étés forts, mais aussi des hivers avec des périodes mortes. D’après lui, il y a plusieurs activités dans la région de Moonbeam que même les gens habitant dans le secteur ne savent pas qu’elles existent et qu’il doit, en tant que nouvel agent de développement, promouvoir le plus possible. Le projet 101 expériences représente l’une des façons que la communauté peut mettre en avant les activités moins connues du secteur. Une rencontre d’informations Zoom est d’ailleurs prévue demain soir à 19h30 pour les personnes intéressées par le projet.

En plus du projet 101 expériences et du plan de relance, Monsieur Dorval va également s’impliquer dans la planification du 100e anniversaire de Moonbeam qui sera fêté en 2022. Il indique qu’un comité est déjà en place à l’heure actuelle pour commencer à préparer les célébrations. Pour l’instant, les détails sur les festivités prévues et les compromis qui devront être faits pour s’adapter à la pandémie ne sont toutefois pas encore connus. L’entretien complet avec Dènik Dorval est disponible ci-dessous.