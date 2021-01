KAPUSKASING – Avec maintenant 18 cas de COVID-19 répertoriés dans l’établissement depuis trois semaines, le député provincial de Mushkegowuk-Baie James Guy Bourgouin a indiqué qu’il n’hésitera pas à faire appel à la Croix-Rouge ou même à l’armée s’il faut venir en aide au foyer de longue durée.

De passage à CKGN mercredi, le député provincial croit fortement que toutes les options sont sur la table pour aider l’extendicare. Même s’il ne pense pas que des renforts sont absolument nécessaires à ce point-ci de l’éclosion, il surveillera la situation de près. Monsieur Bourgouin avait auparavant déclaré mardi qu’il était constamment en contact avec des responsables du foyer et du Bureau de santé Porcupine. Le député ajoute que toutes les précautions sont prises à l’heure actuelle pour limiter la propagation du virus. D’après ses informations, tous les résidents et les membres du personnel sont testés deux fois par jour en ce moment pour vérifier leur état de santé.

Dans une lettre envoyée aujourd’hui à la ministre des Soins de longue durée, Merrilee Fullerton, le député provincial note que la communauté est inquiète de la situation actuelle au Extendicare. Il rappelle que, dans le Nord-Est, les fonds attribués à la santé ne sont pas suffisants et les ressources sont limitées depuis plusieurs années. Selon lui, le manque d’argent pour les centres de soins de longue durée combiné à un vieillissement de la population plus important que dans d’autres régions pourrait rapidement faire dégénérer une simple éclosion en tragédie si le gouvernement n’agit pas. Le député Guy Bourgouin se dit confiant que la ministre comprend l’urgence de la situation, mais il espère que les ressources nécessaires seront fournies à l’établissement de Kapuskasing le plus rapidement possible. Que ce soit en faisant l’appel à la Croix-Rouge ou à l’armée canadienne, il souhaite que l’administration de Doug Ford intervienne dans ce dossier avant qu’il ne soit trop tard. L’entretien complet avec Guy Bourgouin est disponible ci-dessous.