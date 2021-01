La Ville de Kapuskasing a donné quelques détails préliminaires sur les célébrations du 100e qui auront lieu cette année. Dans un communiqué, l’administration a confirmé qu’une réception spéciale se tiendra le 8 avril prochain, soit le jour de l’incorporation officielle de la ville.

De passage à CKGN, le conseiller municipal et responsable des festivités Julien Boucher a expliqué ce qui était prévu pour l’instant. Avec la pandémie de la COVID-19 qui se poursuit, il note toutefois que toutes les activités discutées pourraient être modifiées ou annulées selon la situation sanitaire. Par exemple, une réception spéciale honorant plusieurs personnes et groupes qui ont eu un impact sur la collectivité est prévue pour le moment au Centre civique, mais l’événement pourrait aussi se dérouler complètement en ligne. Les citoyens sont d’ailleurs invités à soumettre à la ville des candidatures de personnes qu’ils considèrent comme méritant de cet honneur.

Découverte de mets d’ici

En plus de ces festivités en avril, Monsieur Boucher mentionne qu’une tournée de dégustation culinaire a également été lancée dans les établissements participants durant le mois de janvier et va se dérouler jusqu’au moins de décembre. La Ville désire souligner chaque mois un restaurant ou un commerce local qui pourra concocter un mets spécial pour les célébrations. Plus de détails devraient être dévoilés dans les prochaines semaines sur la page Facebook ou le site Web de Kap100. L’entrevue complète avec Julien Boucher, incluant ses commentaires sur les nouvelles mesures sanitaires annoncées par la province et en quoi elles pourraient affecter les célébrations, est disponible ci-dessous.