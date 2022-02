Le premier ministre Doug Ford a tenu une conférence de presse ce matin pour partager des importantes mises à jour concernant les restrictions sanitaires.

Le gouvernement Ford va devancer son calendrier du déconfinement en Ontario au 17 février. Le passeport sanitaire va également être levé à partir du premier mars, mais les commerces pourront choisir par eux-mêmes de le garder en place. Pour ce qui est du port du masque, il va rester en vigueur pour le moment.

Avec l’accélération du déconfinement, les rassemblements privés intérieurs auront maintenant une limite de 50 personnes et les limites de capacité imposées aux restaurants et aux centres d’entrainement entre autres vont être levées. Les événements sportifs pourront de leur côté accueillir 50% de leur capacité. En plus de ces annonces, le gouvernement Ford a confirmé que la dose de rappel contre la COVID-19 va être disponible aux 12 à 17 ans à partir de vendredi.