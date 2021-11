L’Opération sous zéro annuelle organisé par le Centre de santé de Kapuskasing et région a partagé des résultats positifs de l’initiative qui s’est déroulée au cours du dernier mois.

L’évènement avait pour objectif de récolter des manteaux d’hiver qui allaient par la suite être nettoyés et distribués aux plus démunis. D’après la représentante du Centre de santé Désirée Beaudette, plus de 225 manteaux ont été donnés par la communauté à la cause. En plus de ces dons, la jeune étudiante, Emma Van Alstine, a également décidé d’amasser par elle-même des souliers et des chaussons dans le voisinage pour Opération sous zéro.