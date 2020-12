KAPUSKASING – Le Centre de loisirs de la ville a dévoilé qu’il y aura une activité différente cet hiver avec le lancement du Festiglace. L’événement se produira du 4 au 7 février 2021 et mettra en vedette une série de spectacles qui se feront tout en respectant les protocoles nécessaires afin d’assurer la sécurité de tous.

Dans un communiqué, l’organisme dit vouloir créer un événement qui donnera une joie de vivre à la communauté en cette période difficile. Les organisateurs racontent que les hivers du Nord ontarien sont longs, ce qui sera d’autant plus le cas cette année dû à la pandémie de COVID-19. Pour résoudre le problème, le Centre de loisirs a déjà confirmé que Céleste Lévis, Mélissa Ouimet, Les Rats d’Swompe, JOLY et les finalistes du concours La Voix d’Chez Nous se livreront sur scène. Le dévoilement des artistes pour le spectacle du samedi 6 février aura lieu à une date ultérieure. Les billets sont maintenant en vente pour les spectacles, qui seront limités à 50 spectateurs et diffusés sur le web pour les gens qui préfèrent rester à la maison. Plus de renseignements concernant les mesures sécuritaires du Festiglace seront bientôt partagés sur la page Facebook du Centre de Loisirs.

En entrevue à CKGN, le directeur général du Centre de Loisirs Jimmy Côté explique que le Festiglace était prévu en tant que version alternative du Festibière qui se déroule habituellement l’été. Même avant la pandémie, le Centre de loisirs prévoyait déjà d’organiser un événement du genre. La sécurité des participants reste toutefois en priorité pour les organisateurs de l’événement qui travaillent en partenariat avec le Bureau de santé Porcupine pour s’assurer que tout se passe bien. Pour l’instant, les autres activités des festivités n’ont pas été annoncés, mais Monsieur Côté a mentionné dans son entretien quelques idées que le Centre de Loisirs considère actuellement. L’entrevue complète est disponible ci-dessous.