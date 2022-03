MOONBEAM – Les membres de la Coopérative régionale de Moonbeam ont voté à l’unanimité mardi soir en faveur des plans de construction de la nouvelle épicerie à l’ancien terrain du Blue Moon Motel.

Depuis plus de 2 ans, le conseil d’administration travaille sur ce projet de développement. Selon la présidente du CA Lise Cloutier, la Coopérative n’avait pas le choix de déménager puisque l’actuel bâtiment a maintenant plus de 75 ans et était dispendieux à rénover et à moderniser. Le nouvel établissement se situera dans un endroit plus central tout près de l’intersection avec la route 581 et sera presque 2 fois plus grand que l’épicerie existante. Le terrain va permettre également à d’autres magasins de s’installer près de la Coopérative ou encore de se garder l’option d’une expansion.

En direction de services supplémentaires

La présidente rappelle que l’objectif principal de la Coopérative est de continuer à répondre aux besoins de la communauté de Moonbeam. Pour pouvoir atteindre ce but, le CA prévoit avoir une boucherie dans le prochain bâtiment en ce concentrant de plus en plus sur les plats à emporter. La Coopérative souhaite éventuellement aussi offrir ses services en ligne pour le magasinage dans l’établissement et pour passer des commandes à l’avance.

Campagne de financement à prévoir

Au total, le projet de développement devrait coûter environ 3 millions de dollars, qui sera payé grâce à un prêt, des subventions et une campagne de financement. Lorsque la Coopérative obtiendra une réponse positive de sa soumission d’un prospectus à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers dans les prochains mois, le Conseil d’administration prévoit lancer sa campagne de financement au début de l’été avec pour objectif 800 000 dollars en dons. Pour le reste du montant, le CA va travailler fort pour trouver des subventions pouvant diminuer le plus possible le prêt nécessaire.