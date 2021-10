Les élus municipaux de Val Rita-Harty ont accepté, lors du conseil de mardi, l’ouverture de 2 offres d’emplois.

Le premier poste ouvert est celui d’agent de développement économique et communautaire. Cet emploi consiste à promouvoir le bien-être de la municipalité et de déterminer les opportunités économiques intéressantes. L’autre offre est un poste de coordonnateur d’événement et de communication. Le coordonnateur devra créer et gérer les activités dans le but d’améliorer la vie à Val Rita-Harty. Les 2 emplois entreront en vigueur en janvier de 2022.