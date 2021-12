Le député provincial de Mushkegowuk-Baie James, Guy Bourgouin, prévoit déposer un projet de loi mardi concernant l’entretien des routes 11 et 17.

Monsieur Bourgouin a déjà présenté cette idée il y a quelques années, mais le gouvernement n’avait pas été de l’avant avec sa proposition. Le projet vise à modifier la catégorie de ces deux routes d’une classe 2 à 1 afin de s’assurer que les chemins soient déblayés en 8 heures au lieu du 16 actuellement en place à la suite d’une tempête de neige. Selon lui, ce changement est nécessaire pour garantir l’accessibilité à la route et la sécurité des conducteurs de la région.

En réponse à Guy Bourgouin, la présidente de l’Association des Municipalités du Nord-Est de l’Ontario, Johanne Baril, qualifie l’idée de bon début, mais la situation reste plus complexe que simplement changer la classification. Par exemple, des problèmes, comme les stations d’inspections le long de la route 11 qui ne sont pas assez ouvertes souvent, la pénurie d’inspecteurs et le manque de stationnements adéquats pour les camionneurs pendant les tempêtes ou pour dormir, ne sont pas inclus dans le projet de loi proposé. En addition, d’après Madame Baril, de nombreux conducteurs à l’emploi en ce moment pour déneiger ces routes n’ont pas énormément d’expérience avec l’hiver canadien, ce qui complique encore plus la tâche. Une récente rencontre de l’AMNEO a d’ailleurs été effectuée la semaine dernière et le sujet a été discuté par les membres.