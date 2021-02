KAPUSKASING – À une semaine de la fin de la déclaration de l’état d’urgence et de l’ordre de rester à la maison imposé par le gouvernement provincial, la Ville de Kapuskasing ne sait toujours pas si une prolongation des restrictions aura lieu. Malgré tout, le conseil municipal doit prendre des décisions en prévoyant tous les scénarios possibles.

De passage à CKGN, le maire de Kapuskasing Dave Plourde a discuté de plusieurs sujets concernant sa ville, mais les points d’interrogation sur le déconfinement sont revenus à plusieurs reprises dans la conversation. Lors de leur conseil municipal de lundi, la Ville avait d’ailleurs reçu une lettre de la part de la Société Économique de l’Ontario en partenariat avec la Chambre de commerce de Kapuskasing et du district portant sur le confinement dans le nord de l’Ontario. La lettre demandait à Kapuskasing de les supporter dans leurs démarches auprès du gouvernement provincial pour lever les restrictions sanitaires dans le nord le plus rapidement possible. Cette initiative permettrait aux entreprises locales de reprendre leurs activités et d’aider l’économie de la région.

En réponse à cette lettre, le conseil municipal de Kapuskasing a indiqué qu’il comprenait complètement les inquiétudes des entrepreneurs d’ici, mais, avec la situation au Extendicare présentement, il se sentait mal placé pour les encourager dans leurs démarches. La Ville ne souhaitait pas émettre des messages contradictoires puisqu’ils recommandaient déjà à leurs résidents de rester à la maison le plus possible. L’administration de Kapuskasing a toutefois mentionné qu’ils allaient considérer de revoir leur position si le langage de la lettre était modifié pour demander plutôt au gouvernement de mettre en vigueur une approche régionale lorsqu’il allait débattre de la pertinence d’un prolongement de l’état d’urgence. Le maire Plourde a réaffirmé leur intention de supporter la Chambre de commerce en entrevue ce matin si ces changements dans les termes choisis sont bel et bien faits.

Incertitude pour la patinoire

Puisqu’il n’est pas garanti que l’ordre de rester à la maison de la province va être levé, la Ville de Kapuskasing a aussi choisi de fermer temporairement l’une de leurs glaces au Palais des sports. Il était initialement proposé de fermer les deux glaces pour le reste de la saison, mais le conseil municipal a plutôt décidé de se laisser une marge de manœuvre selon les mesures déterminées par l’Ontario d’ici le 10 février. Une décision similaire avait été prise à Cochrane qui avait également préféré fermer sa patinoire. Du côté de Hearst, la Ville souhaite attendre les consignes de la province avant de faire quoi que ce soit.

Lors de son intervention à CKGN, le maire Dave Plourde a expliqué que la Ville va économiser des montants importants en fermant l’une des glaces. D’après ses informations, le coût de maintenance d’une glace se situe entre 8000 et 10 000 dollars et, plus la décision est prise rapidement, plus la municipalité va pouvoir réduire ses dépenses. Quand la situation au niveau provincial va être plus claire, la Ville va réévaluer si la deuxième glace pourra rester également ouverte. Par contre, le maire indique que si la demande des citoyens est présente et permise par le gouvernement, la glace fermée pourra être remise en place en environ une semaine. En plus de ces informations, Monsieur Plourde a aussi parlé dans son entrevue de la campagne de vaccination dans le Nord, du projet 101 expériences et d’une mise à jour au Extendicare de Kapuskasing. L’entretien complet est disponible ci-dessous.