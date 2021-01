KAPUSKASING – Le Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région embauchera Denis Beaulac à titre de nouveau directeur général. Il avait auparavant travaillé dans plusieurs organismes liés à la santé dans le nord de l’Ontario.

Dans son communiqué confirmant l’annonce de l’embauche, l’organisme souligne que l’expérience, l’expertise et le leadership de Monsieur Beaulac feront de lui un atout important. D’après le Centre, son arrivée va permettre à l’organisation de poursuivre sa stabilité financière et de maintenir l’offre actuelle de services pour la communauté dans le futur. L’ancien directeur général des Services de toxicomanie Cochrane-Nord et du Centre de désintoxication du district de Cochrane succède à Marc-André Gravel, qui a occupé le poste depuis quatre années. Monsieur Gravel restera toutefois en poste tant et aussi longtemps qu’une date officielle d’entrée en fonction du prochain DG n’est pas déterminée. En entrevue à CKGN, Monsieur Beaulac a passé à travers son parcours qui l’a mené à accepter ce poste. Il a également discuté de ses expériences en tant que gestionnaire dans le milieu de la santé ainsi que ce qu’il souhaite apporter à sa nouvelle organisation. L’entretien complet est disponible ci-dessous.