Le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario, Kieran Moore, a confirmé en conférence de presse cet après-midi que le gouvernement va commencer à donner une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 à toutes les personnes de 12 ans et plus à partir de janvier 2022.

Les critères d’admissibilité de cette dose de rappel seront déterminés par l’âge et le niveau de risque de l’individu qui doit attendre un intervalle de plus de 6 à 8 mois après sa deuxième dose pour y accéder. Le gouvernement provincial indique cependant qu’il va laisser le Comité consultatif de l’immunisation émettre ses recommandations avant de finaliser le plan de la campagne de vaccination.

Au cours des derniers mois, l’Ontario avait déjà commencé sa campagne de vaccination à cette dose de rappel auprès de certains groupes plus vulnérables et va poursuivre à partir de samedi l’immunisation de la province, cette fois-ci, pour les personnes âgées. Monsieur Moore rappelle toutefois que la grande majorité des hospitalisations en province sont des personnes non vaccinées et que le gouvernement continue de se concentrer en priorité sur ces citoyens afin de les convaincre de prendre le vaccin.