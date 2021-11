Plusieurs maires du nord de l’Ontario, incluant Dave Plourde de Kapuskasing, Denis Clément de Cochrane et Roger Sigouin de Hearst, ont effectué dimanche un trajet en train de North Bay à Toronto aller-retour afin de tester les installations ferroviaires d’Ontario Northland actuellement en place.

Les maires étaient accompagnés entre autres par le nouveau président de la Commission de transport d’Ontario Northland et l’ancien maire de Kapuskasing, Alan Spacek, ainsi que du ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Vic Fedeli. Lors de ce voyage, Dave Plourde souhaitait ramener sur la table auprès des représentants du gouvernement la possibilité d’établir éventuellement une liaison ferroviaire avec Kapuskasing et Hearst en demandant les investissements nécessaires dans les infrastructures locales. Monsieur Plourde a aussi profité de l’occasion pour discuter de nombreux enjeux présents dans plusieurs communautés du nord avec des membres du gouvernement.