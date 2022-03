Chris St-Pierre est un diplômé du collège La Cité en Radio et un membre de l’équipe de CKGN depuis sa sortie en 2017. Le Britanno-colombien de naissance est à la fois animateur, journaliste, directeur de l’information et directeur de la programmation. Depuis juin 2017, il forme une moitié de l’équipe de l’émission « Le Réveil du Nord ». Il assure aussi la description des matchs et la couverture des Flyers de Kapuskasing. Durant ses temps libres, il est photographe amateur et travaille comme journaliste assigné au nord de l’Ontario dans le cadre de l’Initiative de journalisme local du Gouvernement du Canada. Il était auparavant journaliste préposé aux sports pour le journal kapuskois « La Presse Communautaire/The Community Press » et pigiste pour le journal « Le Voyageur ».